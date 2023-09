Il direttore sportivo del Bayern Monaco Christoph Freund ha parlato del mercato di gennaio, facendo intendere di avere intenzioni bellicose. "Siamo in contatto quotidiano e stiamo analizzando tutte le possibilità in vista di gennaio per capire dove possiamo migliorare. Le prossime settimane però sono molto importanti per ottenere una buona posizione nelle varie competizioni. Più avanti parleremo anche dei profili nel dettaglio, perché servono profili che possano integrarsi bene in questa rosa. Troveremo le soluzioni giuste, ma a gennaio sarà una sfida", ha detto alla ZDF.