Bayern Monaco-Lazio, biancocelesti ai quarti a quota 3.15

Le quote di Bayern Monaco-Lazio danno un’idea precisa su quali siano le chance della squadra di Maurizio Sarri di superare gli ottavi della Champions League contro una big del calcio europeo. I capitolini partono sfavoriti, ma grazie al successo per 1-0 nella gara d’andata all’Olimpico l’impresa è alla portata. Martedì 5 marzo alle 21:00 Ciro Immobile e compagni sono proposti vincenti all’Allianz Arena a 10.50 sulla lavagna scommesse, contro il segno 1 a 1.25 e il pareggio a 6.15. La Lazio però centrerebbe i quarti di finale con due risultati su tre e anche in caso di sconfitta con un solo gol di scarto ci sarebbe l’opzione dei supplementari e degli eventuali rigori a tenere vive le speranze. Tanti i fattori da considerare, riassunti dalla quota di 3.15 per il passaggio del turno dei biancocelesti, di poco più alta rispetto a quella di 2.50 proposta subito dopo la gara d’andata. La differenza sta nelle 3 sconfitte incassate dalla Lazio nelle ultime quattro di campionato e dal fatto che il Bayern Monaco potrebbe essere costretto a puntare tutto sulla Champions League visto che in Bundesliga il Bayer Leverkusen è a +10. Il passaggio del turno dei bavaresi è quindi in lavagna a 1.35.