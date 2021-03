Diverse sorprese nella formazione ufficiale della Lazio di stasera in vista della sfida contro il Bayern Monaco. Inzaghi tiene fuori Immobile e Caicedo, come preannunciato in mattinata, ma soprattutto sceglie Lazzari sull'out di destra, con Marusic che arretra in difesa.



La formazione ufficiale:



Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All.: Inzaghi.