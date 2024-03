Bayern Monaco-Lazio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si riparte dall’1-0 dell’Olimpico, firmato dal rigore trasformato da Ciro Immobile. Servono due reti ai bavaresi per passare il turno, ma i tedeschi sono stati eliminati in ognuna delle ultime sette sfide di Champions League dopo avere perso la gara di andata nella massima competizione europea. Tuttavia, nelle precedenti due occasioni in cui i tedeschi hanno perso l’andata di un’ottavo di finale sono poi riusciti a rimontare e qualificarsi al turno successivo (Real Madrid nel 2006/07 e Basilea nel 2011/12).Tuchel senza lo squalificato Upamecano, espulso all'andata: spazio a Dier in tandem con Kim al centro della difesa. Davies torna a sinistra, Sané verso la titolarità dopo gli ultimi acciacchi: contro il Friburgo ha riposato.Sarri ritrova Zaccagni in Europa: assente all'andata, l'ex Verona giocherà a sinistra nel tridente offensivo completato da Immobile e Felipe Anderson. Cataldi regista tra Guendouzi e Luis Alberto, Romagnoli a guidare la retroguardia a protezione della porta di ProvedelBayern Monaco-Lazio si giocherà martedì 5 marzo 2024 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, con calcio d'inizio alle ore 21. La sfida sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e su Mediaset Infinity, oltre che su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport Calcio.: Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri