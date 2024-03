Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Laa Monaco di Baviera per l'impresa.decisivo fra ildi Thomase i capitolini di Maurizio, che si giocheranno l’accesso ai quarti di finale diall’Allianz Arena,: si ricomincia, griffato dal rigore di Ciro Immobile. Servono due reti ai bavaresi, in profonda crisi, per passare il turno, ma i tedeschi sono stati eliminati in ognuna delle ultime sette sfide di Champions League dopo avere perso la gara di andata nella massima competizione europea. Tuttavia, nelle precedenti due occasioni in cui i tedeschi hanno perso l’andata di un’ottavo di finale sono poi riusciti a rimontare e qualificarsi al turno successivo (Real Madrid nel 2006/07 e Basilea nel 2011/12). Lazio reduce dalla contestata sconfitta casalinga contro il Milan.Bayern Monaco-LazioNeuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane.Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson: Slavko Vincic (Slovenia)