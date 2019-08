Nuove dichiarazioni forti per Robert Lewandowski, che torna a chiedere rinforzi sul mercato. Dopo il ko in Supercoppa tedesca contro il Borussia Dortmund, l'attaccante polacco ha dichiarato: "Oggi è la stata la dimostrazione di cosa succede quando abbiamo questo numero di gioactori. I nostri giovani hanno tanto potenziale, è vero, ma a volte servono giocatori in panchina che possano aiutare immediatamente la squadra".