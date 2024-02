Bayern Monaco, presentato il nuovo ds: non solo Conte, l'indizio su Xabi Alonso

Francesco Guerrieri

Il Bayern Monaco sta tracciando la strada per una nuova era. Thomas Tuchel ha già annunciato l'addio a fine stagione interrompendo il rapporto con anno d'anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, tra qualche mese si libererà una delle panchine più importanti in Europa ed è già iniziato il toto-nome per capire chi sarà il prossimo allenatore dei tedeschi. Intanto il Bayern ha annunciato che dal prossimo 1° marzo l'ex Lipsia Max Eberl sarà il nuovo direttore sportivo e lavorerà a stretto contatto con il suo predecessore Hans-Christian Dreesen e con il presidente Herbert Hainer. In attesa dell'inizio ufficiale dell'incarico il nuovo dirigente è già operativo, e ha tracciato un identikit dell'allenatore ideale per la prossima stagione.



IL NUOVO ALLENATORE DEL BAYERN - Dopo aver cambiato otto allenatori negli ultimi sette anni, l'idea del club è quella di prendere un tecnico col quale creare un progetto a lungo termine. Trovare stabilità per tornare a dominare. Al timone del nuovo Bayern stanno cercando un allenatore che sappia lavorare con i giovani per valorizzarli, l'esempio è il lavoro che ha fatto Carlo Ancelotti con Camavinga; inoltre, tra le prerogative ci deve essere quella di saper parlare l'inglese o il tedesco.



IL RETROSCENA SU XABI ALONSO - Il ds non ha svelato i nomi ai quali stanno pensando, ma ha raccontato un retroscena che potrebbe essere un primo indizio: "Tre anni fa volevo portare Xabi Alonso al Borussia Mönchengladbach, ma mi ha detto che era troppo presto e aveva bisogno d'esperienza". All'epoca stava allenando la seconda squadra della Real Sociedad nella terza divisione spagnola, oggi col suo Leverkusen è primo a +8 proprio sul Bayern Monaco.



GLI ALTRI NOMI - Nei giorni scorsi la Bild accostato anche il nome di Antonio Conte, rivelando che l'allenatore italiano vorrebbe lavorare in Germania: qualche giovane l'ha lanciato, l'inglese l'ha imparato durante le esperienze tra Chelsea e Tottenham. Josè Mourinho sta studiando il tedesco, Klopp lo conosce bene ma ha detto di volersi prendere un periodo di riposo. Sullo sfondo le ipotesi Flick, Nagelsmann e Joachim Löw; ancora più indietro la suggestione Miroslav Klose.