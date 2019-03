Novanta o centoventi, ancora una partita per decretare chi avanzerà ai quarti di finale: alle 21si affrontano all'Allianz Arena per il ritorno degli ottavi di. Si parte dallo 0-0 dell'andata, un risultato strappato a fatica dai bavaresi che ad Anfield non hanno effettuato conclusioni verso la porta di Alisson, cosa che non acadeva dalla semifinale d'andata contro il Barcellona nel maggio 2015.Precedenti dalla parte dei Reds: una sola vittoria per il Bayern Monaco nelle 8 sfide europee con il Liverpool, nel novembre del 1971 in Coppa delle Coppe con la doppietta di Gerd Muller e la rete di Uli Hoeness, ora presidente del club (5 pareggi, 2 sconfitte). A favore del Liverpool anche l'unico precedente in Coppa dei Campioni/Champions League: semifinali nel 1980/81 (1-1 punteggio complessivo, turno superato grazie alle reti in trasferta), edizione poi vinta dagli inglesi in finale contro il Liverpool. Questi numeri spaventano Kovac, ma Klopp non può stare tranquillo:. Partita speciale per, raggiungendo Casillas, Buffon, Cech, Victor Valdes e Kahn nel gruppo dei portieri in tripla cifra di apparizioni.Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di: Neuer; Rafinha, Sule, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Thiago Alcantara; Gnabry, James Rodriguez, Ribery; Lewandowski.: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Henderson; Mané, Salah, Firmino..