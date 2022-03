Dopo aver conquistato la nazionale spagnola, il gioiello dello Sporting Lisbona Pedro Porro potrebbe fare il salto in una big europea. Lo fa sapere A-Bola, secondo il quale il Bayern Monaco lo sta seguendo con interesse per la prossima estate. Prima però, i tedeschi vorrebbero che lo Sporting lo riscattasse dal City, da dove è arrivato in prestito.