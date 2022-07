La leggenda del Bayern Monaco, Lothar Matthaus, ha commentato le voci di un possibile approdo di Cristiano Ronaldo in baviera: "Cristiano continua ad essere un realizzatore eccezionale. Certo, non sarebbe una firma in vista del futuro. Ha 37 anni e sarebbe un titolare fisso. Inoltre non so se si adatta al sistema del Bayern Monaco. Ma resta comunque eccezionale. È uno dei migliori attaccanti di tutti i tempi e sicuramente segnerebbe circa 30 gol".