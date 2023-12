Thomas Muller è già pronto per gli ottavi di finale di Champions League. Il sorteggio di Nyon ha deciso che il Bayern Monaco affronterà la Lazio e il tedesco ha parlato così al sito ufficiale del club bavarese: "Sono entusiasta del sorteggio. È una città emozionante. La Lazio come club è sempre interessante. Quando arrivi agli ottavi di finale, hai fatto un buon lavoro".



IL PASSATO ALL'OLIMPICO - "È uno stadio vecchio e famoso - dice l'attaccante - che ha visto tante battaglie in passato. Ci stiamo concentrando sul lavoro. È bello da affrontare".