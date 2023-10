Thomas Muller in questa stagione sta trovando poco spazio nelle gerarchie del suo Bayern Monaco e di Thomas Tuchel. Eppure il veterano tedesco lavora costantemente per ritagliarsi un minutaggio nelle rotazioni della squadra.



Anche lo stesso Tuchel ha recentemente commentato il suo scarso impiego: "Thomas è abituato a giocare. Lui non vorrebbe mai stare in panchina. Si allena bene e il suo momento arriverà sicuramente in questa stagione".



Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno 2024 e secondo quanto riportato da SportBild, Muller è comunque intenzionato a disputare un'altra stagione con la maglia biancorossa, nonostante la richiesta di maggiore spazio.