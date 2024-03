Bayern Monaco, Muller: 'Penso alla gara di domani da due settimane e mezzo'

"Da due settimane e mezzo ho in mente ho in mente la prossima partita in casa contro la Lazio. Le serate di Champions all'Allianz sono sempre qualcosa di speciale. Io prima di essere un calciatore ero un tifoso e in serate come questa la tensione è palpabile. Partiamo da un gol di svantaggio, ma abbiamo un compito fattibile. Sono convinto che marceremo come vigili del fuoco. Sarà importante rimanere disciplinati: non importa se segneremo dopo pochi minuti o nel secondo tempo".

L'1-0 dell'Olimpico non scoraggia ilDomani contro lai bavaresi volgiono ribaltare il risultato dell'andata a tutti i costi per accedere ai quarti di finale diha confessato, in un'intervista rilasciata in Germania, che la gara contro i biancocelesti è diventato un chiodo fisso nelle ultime settimane:

Per i tedeschi la Champions è l'ultima ancora di salvezza della stagione, visto il ritardo accumulato in campionato nei confronti del Bayer Leverkusen e l'eliminazione dalla Coppa di Germania. Andare avanti in Europa significherebbe anche la sopravvivenza fino a fine stagione per l'allenatore Tuchel, al centro di molte critiche - come tutta la squadra - per la stagione al di sotto delle aspettative. Al contrario la Lazio non avrà nulla da perdere e per questo la sfida sarà ancora più pericolosa per i tedeschi.