Jamal Musiala rimane forse la nota più gradita nella disfatta tedesca ai Mondiali. Il giocatore ha messo in vista le sue qualità per l'ennesima volta, tanto che il Bayern Monaco è pronto a prolungargli un contratto che lo lega ai bavaresi fino al 2026. Nonostante l'accordo con il giocatore per i prossimi quattro anni, la squadra di Nagelsmann vuole prolungare ulteriormente il contratto, con un consistente adattamento dell'ingaggio, per allontanare ogni pretendente. Lo riporta SportBild.