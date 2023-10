Jamal Musiala è nel mirino della Premier League. Il talento del Bayern Monaco, classe 2003, secondo la Bild piace al Liverpool che sta pensando di fare un tentativo per portarlo in Inghilterra in caso di addio di Salah. Klopp è da sempre un estimatore del ragazzo, per quale però verranno respinte offerte inferiori ai 100 milioni di euro.