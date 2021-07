Dopo le parole di Oliver Khan, è stato Julian Nagelsmann, nuovo allenatore del Bayern Monaco, ad elogiare Leon Goretzka. Il centrocampista ha il contratto in scadenza l'estate prossima e la dirigenza sta lavorando al rinnovo, soprattutto per allontanare le voci di un suo possibile trasferimento al Manchester United. "Leon è un giocatore importante per noi. Sarei felice di lavorare con lui per molti anni", "penso molto a lui. È uno dei centrocampisti più pericolosi al mondo. A tutti piace averlo nella propria squadra" le sue dichiarazioni riportate da Goal.com.