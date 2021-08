Accostato a Inter e Juventus, Colentin Tolisso resterà al Bayern Monaco. Lo ha detto ieri dopo la partita col Napoli l'allenatore ​Julian Nagelsmann: "Al momento è in Francia, sarò felice quando tornerà. Tutti qui conoscono la situazione contrattuale, non devo dire sempre qualcosa. Credo farà parte della squadra quando sarà di nuovo in salute".