Il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, parla dei rumors sul futuro di Robert Lewandowski, accostato al Real Madrid: "Le voci ci sono da tanto tempo, fin da quando è arrivato al Bayern. Penso sia normale, visto che segna così tanti gol, che ogni club in qualche modo prenda informazioni. Io penso che da una parte Lewandowski sappia cosa ha al Bayern Monaco, cosa ha nella squadra. Punto due, c'è una situazione contrattuale che è molto chiara. Ho anche parlato e scambiato messaggi con lui. Ora, non sono un grande fan del discutere immediatamente la situazione contrattuale o i rumors con un nuovo giocatore come mio primo atto ufficiale, ma lo faccio quando è qui ed è parte di una conversazione privata. Le risposte che mi ha scritto riguardo il piano ferie e il rientro agli allenamenti mi sono suonate bene e filtrava grande motivazione, sono soddisfatto di questo".