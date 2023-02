Sadio Mané salterà il match d'andata degli ottavi di finale di Champions League, che il Bayern Monaco disputerà contro il PSG il prossimo 14 febbraio, alle ore 21. Lo ha annunciato lo stesso allenatore dei bavaresi, Julian Nagelsmann, nella conferenza stampa di presentazione per la partita contro il Wolfsburg, valida per la 19ª giornata di Bundesliga. L'esterno senegalese sarà pronto solo per la fine di febbraio.