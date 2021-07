Per la prima amichevole internazionaleAncora tanti assenti tra infortuni e rientri ancora non completati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Spalletti decide di affidarsi ad un 4-3-3 con la novità Zedadka nel tridente offensivo, mentre Zielinski ed Elmas come mezze ali.Queste(4-1-4-1): Ulreich; Pavard (1' s.t. Sarr), Upamecano (1' s.t. Lawrence), Kouassi (1' s.t. Richards C), Stasinic (1' s.t. Richards O); Goretka (1' s.t. Cuisance); Sané, Musiala (1' s.t. Rhein), Gnabry (1' s.t. Arrey-Mbi), Coman (10' p.t. Choupo-Moting); Lewandowski (1' s.t. Tilman). All. Nagelsmann.(4-3-3): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Zedadka. All. Spalletti.1' - Inizia la partita.10' - Problemi al fianco per Coman in seguito ad uno scontro di gioco con Lobotka. Il francese non ce la fa, al suo posto entra Choupo-Moting.13' - Aumenta la pressione il Bayern Monaco che si affaccia con maggior frequenza in avanti, senza rendersi ancora concretamente pericoloso.17' - Prima occasione per il Bayern: verticalizzazione per Sané che fa da sponda su Lewandowski. Il centravanti polacco calcia di prima da fuori ma il tiro termina di poco al lato.23' - Grossa chance per i tedeschi! Pavard trova l'inserimento di Musiala che riceve in area, incrocia con il destro ma Contini fa una gran parata. Sulla ribattuta Choupo-Moting ci prova in rovesciata, palla sul fondo.35' - Primo squillo da parte del Napoli con Malcuit che lotta sulla destra, riesce ad andar via di forza e a crossare in area. Impatta al volo Elmas ma il tiro è debole e Ulreich può bloccare.39' - Napoli ancora in avanti: Zielinski si accende centralmente con una buona giocata e allarga su Politano. L'esterno romano rientra sul mancino e mette al centro un pallone insidioso, la vede sbucare all'ultimo Zedadka che impatta male a pochi passi e spedisce oltre la traversa.40' - Buona manovra in velocità del Napoli che trova Mario Rui a sinistra, cross morbido in area, svetta Osimhen in anticipo ma il colpo di testa termina di poco alto.43' - È di nuovo il momento del Bayern. Gnabry va via con una gran giocata all'ingresso dell'area, libera il destro, deviato da Manolas e Contini per poi infrangersi sul palo e terminare in calcio d'angolo44' - Si accende Zielinski che arriva al limite, prova il destro, conclusione troppo schiacciata che termina così larga.45' - Termina il primo tempo, tra i più attivi del Napoli ci sono Malcuit e Lobotka.46' - Inizia la ripresa e Nagelsmann cambia praticamente tutto, ben otto cambi per il Bayern Monaco.48' - Ci provano i tedeschi con il neoentrato Cuisance, ma il suo mancino a cercare il palo lontano termina fuori.