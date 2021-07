Terza amichevole precampionato per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti ha affrontato a Dimaro la Bassa Anaunia e la Pro Vercelli. Oggi ci sarà il primo test internazionale, quello contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena, a Monaco di Baviera.



L'evento sarà trasmesso oggi, sabato 31 luglio, su Sky Sport, Canale 251, in pay per view al prezzo di 9.99 Euro. Il match avrà inizio alle ore 16.30.