Bayern Monaco, Neuer: 'Il Leverkusen ci ha insegnato a non sottovalutare nessuno'

Tommaso Fefè

Manuel Neuer ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Lazio, Il portiere e capitano del Bayern Monaco ha lasciato intendere che la Champions League è il grande obiettivo della squadra quest'anno e che dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Bayer Leverkusen i bavaresi hanno una gran voglia di riscatto:



LEVERKUSEN - "La sconfitta non l'abbiamo digerita. Quelal contro il Leverkusen era una partita attesa da settimane e una disfatta del genere ci ha lasciati molto delusi. Ne abbiamo parlato, anche con il nostro allenaatore. È stata colpa nostra. Vogliamo assolutamente raggiungere i quarti di finale per riscattarci. Per noi è importante comunicare, sostenerci a vicenda, sostenerci. Dobbiamo imparare dai nostri errori e riuscire a tramutare una partita così negativa in un tentativo di miglioramento. Ognuno di noi è affamato di dare il meglio. Probabilmente una disfatta del genere ci può motivare. Spero di farla con la Lazio".



LAZIO DA NON SOTTOVALUTARE - "Sicuramente è una squadra italiana e tutte sanno difendere molto bene, il centrocampo presente e compatto, lo saranno anche in fase di attacco, cercheranno di farci giocare esternamente evitando di farci penetrare per vie centrali. In ogni caso il nome della squadra potrebbe essere sinonimo di una squadra più facile da affrontare, ma il Bayern in passato ha avuto problemi anche contro squadre più "facili". L'impegno sarà uguale a quello messo per altre squadre. Non direi mai che la Lazio è una squadra minore, non sottovalutiamo nessuno dei nostri avversari. Il Leverkusen ci ha insegnato che dobbiamo concentrarsi solo su noi stessi".