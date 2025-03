Nell'importantissima e rotonda vittoria per 3-0 delsulnell'andata degli ottavi di finale della Champions League e che indirizza il doppio confronto per l'accesso ai quarti di finale, per Vincent Kompany non sono arrivate soltanto notizie positive. Nel corso del primo tempo e con il risultato già sul 2-0, infatti, si è infortunato al polpaccio il portiere Manuel Neuer che oggi si è sottoposto agli esami strumentali di rito.L'estremo difensore tedesco si è infortunato esultando dopo il gol del raddoppio firmato da(su papera di Kovar). Immediatamente dopo, infatti, si è portato verso la panchina bavarese chiedendo il cambio. A confermare le modalità dello stop è stato lo stesso Kompany in conferenza stampa:

Il problema accusato da Neuer è, come riportato da Sky Sport in Germania ad una lesione muscolare alle fibre del polpaccio destro. L'infortunio dovrebbe comportare uno stop che va dalle 3 alle 4 partite, quindi salterà sicuramente la partita di ritorno contro il Leverkusen di Champions League.La sosta per le nazionali servirà per il completo recupero e, di conseguenza, Neuer tornerà a disposizione di Kompany anche per gli eventuali quarti di finale di Champions League. Il Bayern Monaco, se confermerà il passaggio del turno contro il Bayer Leverkusen, affronterà la vincente di Inter-Feyenoord.