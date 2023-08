Benjamin Pavard sarà presto un nuovo calciatore dell'Inter. Al Bayern Monaco serve dunque un difensore. E gli occhi sono rivolti verso la Premier League, come riferito da Sky Sports UK. Il nome in cima alla lista resta Trevoh Chalobah del Chelsea, ma nelle ultime ore ai bavaresi è stato offerto anche Eric Dier, in uscita dal Tottenham. Valutazioni in corso da parte della dirigenza. Un'altra opzione è Amel Bella-Kotchap del Southampton.