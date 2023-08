La telenovela Kane-Bayern continua a tenere banco, con il centravanti del Tottenham sempre più al centro del mercato. Dopo mesi di corteggiamenti, i bavaresi sono usciti allo scoperto, decidendosi a varare l'affondo decisivo per l'acquisto dell'attaccante inglese, così da poter dare a Thomas Tuchel il nuovo numero 9 entro l'inizio della stagione. Proprio in questa direzione spinge Sky Germany, che parla di un'offerta incrementata dal Bayern in queste ore e presentata sulle scrivanie londinesi degli Spurs.



VOLONTA' DEL GIOCATORE - La volontà di Harry Kane sembra poter essere la carta decisiva per sbloccare l'affare, dopo settimane di trattative. Il giocatore ha infatti comunicato alla dirigenza del Tottenham di voler arrivare ad una fumata definitiva entro la fine della settimana. Domenica gli Spurs giocheranno la prima partita di Premier League in casa del Brentford: se entro quella data Kane non sarà un giocatore del Bayern, allora rimarrà a Londra.



L'OFFERTA DEL BAYERN - E così il Bayern ha alzato l'offerta. Dopo i 100 milioni già rifiutati dal Tottenham, i tedeschi si sono spinti fino a 110, confermando il forte interesse che nutrono nei confronti della punta inglese. Interesse tradotto in un'offerta assai cospicua, che si va ad aggiungere all'accordo trovato ormai da tempo con il giocatore sulla base di un quadriennale da 12 milioni netti a stagione. Ora la passa torna al Tottenham, che dovrà scegliere se rifiutare nuovamente l'offerta, oppure cedere e dire addio al proprio giocatore simbolo mettendo fine a un amore durato 13 stagioni.