Come riporta la Bild, l'incontro tra il Bayern Monaco e l'entourage di Robert Lewandowski per discutere del rinnovo potrebbe essere in giornata. Il club si aspetta che l'agente del giocatore, Pini Zahavi, presenti un'offerta per lasciare Monaco quest'estate. Il centravanti polacco ha il contratto in scadenza nel 2023.