Di seguito il report del Bayern Monaco sull'allenamento odierno pubblicato sul sito ufficiale dei tedeschi:



"Jamal Musiala per il momento deve fermarsi. Il centrocampista dell'FC Bayern si è procurato uno strappo alla fibra muscolare della coscia posteriore sinistra durante l'allenamento. E' questo il risultato di un'analisi del dipartimento medico dell'FC Bayern. Mercoledì anche Benjamin Pavard era assente dall'allenamento a Säbener Straße per malattia. Raphaël Guerreiro sta attualmente lavorando al suo ritorno dopo aver riportato uno strappo muscolare al polpaccio destro":



Quello per Pavard è un affare fatto tra Inter e Bayern per 30 milioni di euro più 2 di bonus, dunque la sua malattia potrebbe essere anche una malattia "di circostanza".