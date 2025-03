Getty Images

Bayern Monaco, Pavlovic ha la mononucleosi: Inter a rischio

Gabriele Stragapede

12 minuti fa



Il Bayern Monaco ha raggiunto i quarti di finale di Champions League, superando nel derby tedesco il Bayer Leverkusen, dove se la vedrà contro l’Inter di Simone Inzaghi in una doppia sfida che andrà in scena martedì 8 aprile alle 21 e mercoledì 16 allo stesso orario. In vista della delicata partita continentale, i bavaresi puntano a recuperare Alexandar Pavlvovic. Il 20enne regista di Kompany ha recentemente contratto la mononucleosi, come riferito dai colleghi di Sky Sports DE.



Pavlovic è dunque indisponibile a tempo indeterminato dalla fine dell’ultimo febbraio. I match contro i nerazzurri si giocheranno, come detto, a metà aprile, a 40 giorni di distanza dall’inizio della malattia. L’evoluzione, chiaramente, cambia da paziente a paziente e il lasso di tempo può essere sufficiente per uno sportivo come il tedesco. Tuttavia, saranno necessari tutti i controlli del caso per capire se Pavlovic sarà a disposizione. È una corsa contro il tempo, con il Bayern che si augura che il 20enne possa ricominciare ad allenarsi entro le prossime due settimane.