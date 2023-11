Harry Kane sta segnando a raffica con la maglia del Bayern Monaco, in un campionato certo non noto per l'impermeabilità delle difese: con la doppietta segnata nel 4-2 all'Heidenheim, l'ex Tottenham ha raggiunto quota 17 reti nelle prime 11 partite del campionato, uno score mai registrato prima d'ora nella storia della Bundesliga. Riuscirà l'attaccante inglese a vincere il primo trofeo della sua carriera, superando lo spumeggiante Bayer Leverkusen di Xabi Alonso?