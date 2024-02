Bayern Monaco: possibile ritorno in Inghilterra per Kane

Potrebbe già fare ritorno in Inghilterra Harry Kane, dopo una sola stagione al Bayern Monaco. Infatti il Chelsea si starebbe muovendo per la leggenda del Tottenham monitorando la sua situazione in Germania, lo riporta Football Insider.



I DETTAGLI - La stagione di Kane come succede sempre è ottima in ambito individuale, come dimostrano i suoi numeri: in Bundesliga in 22 presenze 25 reti e 5 assist, in Champions 4 reti e 3 assist in 7 partite. Ma la squadra rischia di chiudere la stagione senza vincere alcun trofeo, visto il distacco dal Bayer Leverkusen primo e le difficoltà incontrate già agli ottavi di Champions League contro la Lazio che si aggiungono alla complessità della vittoria della competizione viste le qualità delle big europee. Potrebbe quindi proseguire l'incredibile record negativo del bomber inglese che è arrivato a quasi 31 anni senza vincere un trofeo, battendo però parecchi record in ambito individuale. Il contratto dell’attaccante inglese classe 1993 scadrà nel 2027.