Il Bayern Monaco procede nella ricerca di un sostituto di Manuel Neuer. Dopo il "no" di Alexander Nubel, i bavaresi devono far fronte ad un'altra frenata nella trattativa per Yann Sommer. Secondo Mundo Deportivo il Borussia Monchengladbach non è intenzionato ad abbassare le sue richieste e la trattativa è momentaneamente in standby.