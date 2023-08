Rebus in porta per il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, l'obiettivo numero uno di Thomas Tuchel è Stefan Ortega, portiere tedesco attualmente vice di Ederson al Manchester City. Nel caso in cui non si trovasse l'accordo, i bavaresi prenderebbero prendere in considerazione David de Gea: svincolato dopo 11 anni dal Manchester United, lo spagnolo ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi in Baviera.