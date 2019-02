Arjen Robben parla del suo futuro in un’intervista rilasciata al The Guardian. L’attaccante che andrà in scadenza a giugno con il Bayern Monaco non ha scartato nessuna ipotesi riguardo il proprio avvenire, infatti ha dichiarato: “ Ho sempre detto che continuerò a giocare finché starò bene. Non so cosa farò a partire dalla prossima estate. Può essere che giocherò in Inghilterra o in Spagna, oppure potrei ritirarmi … Vedremo”.