Notizie non buone per il Bayern Monaco: Arjen Robben, che non gioca una partita ufficiale da oltre 3 mesi per infortunio, non recupererà nemmeno per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Un acciacco al polpaccio terrà fuori il campione olandese anche per la sfida dell'Allianz Arena di mercoledì.



Out pure Kingsley Coman, che a Liverpool aveva giocato ma nelle successive settimane ha sofferto guai muscolari.



Rispetto all'andata, di contro, torna a disposizione Leon Goretzka, guarito dai problemi alla caviglia.