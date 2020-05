Karl Heinz Rummenigge, Ceo del Bayern Monaco, parla del futuro di Coutinho, trequartista in prestito ai bavaresi ma di proprietà del Barcellona, a Der Spiegel: “L'opzione è già scaduta e non l'abbiamo esercitata, ora dobbiamo completare la pianificazione della squadra per la prossima stagione. Vedremo se il giocatore potrà avere o meno un ruolo con noi”.