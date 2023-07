Il Paris Saint-Germain è ancora in corsa per Harry Kane. Lo riporta l'emittente Sky Sports UK, secondo la quale i francesi sono ancora convinti di poter portare il centravanti inglese all'ombra della Tour Eiffel. Sempre che dal Tottenham arrivi un'apertura alla partenza dello storico attaccante classe 1993 e che Kane non chiuda un accordo col Bayern Monaco, al momento in pole position per prenderlo. Ma, al momento, l'incontro previsto per la giornata di oggi è stato rimandato alla prossima settimana. Un segnale in più per il PSG per soffiare il colpo ai bavaresi.