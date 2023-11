Il Bayern Monaco studia le mosse da mettere in atto per il futuro di Leroy Sané, in scadenza di contratto a giugno 2025. L'attaccante tedesco, intervistato durante il ritiro della nazionale ha detto la sua sulla questione rinnovo: "Non ho ancora pensato a questo. Il club vuole aprire un dialogo ma per adesso voglio concentrarmi solo sulla stagione".