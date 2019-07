Il Bayern Monaco chiede scusa al Manchester City per Leroy Sané. L'allenatore croato dei campioni di Germania, Niko Kovac si è rivolto così a Pep Guardiola:"Sané ha un contratto con il Manchester City, quindi voglio chiarirmi anche con il club. La prossima volta spingerò sul freno prima. Ho parlato con Pep per chiedergli scusa".

Così come aveva fatto poco prima il presidente del cda del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge: "Dobbiamo rispettare i calciatori sotto contratto con altri club".