Il calvario di Manuel Neuer prosegue. Dopo l'infortunio che lo aveva visto protagonista a dicembre 2022 - con rottura della gamba e conseguente lungo periodo di stop - l'estremo difensore tedesco rischia di non rivedere il campo ancora per un po'. Come riportato dalla Bild, il portiere dovrà infatti rimanere fermo ancora per un periodo che va dalle 6 alle 8 settimane. Quasi due mesi di stop per lui e un recupero che si allunga ulteriormente.



PROBLEMI AI PIEDI - Dalla Germania non rilanciano solo il prolungamento dello stop di Neuer, ma fanno riferimento anche a problemi che il portiere avrebbe incontrato nel recupero della sensibilità ai piedi. In particolare è il piede sinistro a dare difficoltà al giocatore, sia in fase di calcio che in fase di stacco.