Il Bayern Monaco prosegue la sua trattativa con il Tottenham per Harry Kane, consapevole che la fumata bianca non arriverà a breve. Lo riporta la BILD, spiegando come il Bayern abbia già messo in conto il fatto di non riuscire a chiudere l'attaccante in tempi brevi. Tuchel non avrà a disposizione il capitano inglese per la tournée in Asia, ma la speranza dei bavaresi è quella di trovare un accordo con il Tottenham entro inizio agosto, quando le richieste di Levy potrebbero calare.