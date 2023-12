Il Bayern Monaco, vista la partenza di Pavard alla fine dello scorso mercato, ha bisogno di rafforzare il reparto arretrato. Come riportano i media tedeschi, il nome in prima fila è quello di Ronald Araujo, centrale del Barcellona, che però non sembra al momento intenzionato a lasciare i blaugrana. Se a gennaio un suo addio appare improbabile, Tuchel proverà un nuovo tentativo a giugno.