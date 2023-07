“L’FC Bayern deve fare a meno di Raphael Guerreiro per il momento. Sabato mattina, il 29enne portoghese ha accusato uno stiramento muscolare al polpaccio destro durante l’allenamento. Guerreiro non viaggerà quindi con il team all’Audi Summer Tour in Asia”. Il portoghese è arrivato a parametro zero dal Borussia Dortmund dopo la fine della scorsa stagione.