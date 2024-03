Bayern Monaco, si prepara la fuga delle stelle: in 8 vogliono l'addio in estate

Il Bayern Monaco che si prepara alla decisiva sfida di Champions League contro la Lazio sta attraversando il più difficile dei momenti con la posizione di Thomas Tuchel già chiara e che porterà alla separazione in estate, ma soprattutto con uno spogliatoio che si sta trasformando letteralmente in una polveriera.



E infatti, secondo quanto riportato dalla Bild, in Baviera in vista dell'estate si prepara la fuga delle stelle con Davies, Goretzka, Sanè, Gnabry, Coman, Upamecano, De Ligt e Mazraoui che si stanno già muovendo per trovare una nuova sistemazione.