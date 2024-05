Bayern Monaco, si sblocca il post Tuchel: cosa manca per l'accordo con Kompany

Redazione CM

25 minuti fa



Forte accelerata da parte del Bayern Monaco, alla ricerca del nuovo allenatore in vista della stagione 2024/25. L'addio di Tuchel era stato annunciato (e confermato) da tempo: a partire da quel momento, una serie di candidati sono stati presi in considerazione dalla dirigenza bavarese che ha anche ricevuto il no da parte di Ralf Rangnick, commissario tecnico dell’Austria, dopo che un principio d'accordo era in realtà già stato trovato.



Dopo la frenata che ha portato Roberto De Zerbi, svincolatosi dal Brighton, a non essere più una scelta come futura guida tecnica della società bavarese, ecco che il Bayern Monaco sta portando avanti, con decisione, una pista a sorpresa che corrisponde al nome di Vincent Kompany, Stando alle ultime indiscrezioni riportate da SkySport Deutschland, in queste ultime ore, il Bayern Monaco sta portando avanti a ritmi serrati una serie di colloqui molto positivi con lo stesso Kompany, attuale tecnico del Burnley, in modo tale che sia lui a raccogliere l'eredita di Thomas Tuchel sulla panchina del club tedesco. Kompany, secondo le fonti che arrivano dalla Germania, è il candidato numero uno del tandem Max Eberl-Christoph Freund: tuttavia, ancora non è stato trovato un accordo totale fra le parti, questo perché il Bayern sta ancora chiedendo ancora informazioni su un altro profilo: quello di Mauricio Pochettino, fresco di addio al Chelsea.