Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il talento del Bayer Leverkusen Florian Wirtz è il grande desiderio di club come Barcellona e Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco, classe 2003, sta brillando in questo inizio di stagione e, in 7 partite di campionato, ha già realizzato 1 gol e 3 assist. Le potenzialità e i margini di miglioramento, per diventare un top nel suo ruolo, sono ampie e il suo valore di mercato è schizzato alle stelle. Il contratto del centrocampista tedesco scade nel 2027 e Bayern Monaco e Barcellona sanno che per strappare il gioiellino al Bayer Leverkusen, servirà sborsare una cifra molto vicina ai 100 milioni di euro. La situazione finanziaria del Barcellona non è delle migliori e rende Wirtz un desiderio quasi irrealizzabile. Il Bayern Monaco, invece pur di formare la coppia tedesca Musiala-Wirtz, potrebbe fare un grande sforzo economico, con la sicurezza di avere due dei talenti più promettenti in circolazione.