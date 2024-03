Bayern Monaco, stop per Kane con l'Inghilterra: torna in Germania

Sono notizie poco confortanti quelle che giungono dai ritiri delle nazionali per il Bayern Monaco. L'assenza di Harry Kane dalla sfida persa dall'Inghilterra di Gareth Southgate contro il Brasile non è stata una semplice questione di rotazioni, ma si legava a un problema fisico di cui è stato vittima il centravanti ex Tottenham.



TORNA A CASA - A confermare lo stop di Kane è lo stesso ct inglese, che in conferenza stampa svela: "Harry Kane non sarà disponibile per la sfida di martedì contro il Belgio, quindi tornerà con il suo club per trattare un infortunio alla caviglia".



I PROSSIMI PASSI - Per conoscere l'entità dello stop dell'inglese bisognerà attendere le visite mediche di rito a cui si sottoporrà a Monaco nelle prossime ore, in modo da chiarire quanto dovrà rimanere ai box.



DUBBIO ARSENAL - Ad oggi, Kane è da considerarsi in dubbio per le prossime sfide. Il calendario della squadra di Tuchel prevede prima le due sfide con Borussia Dortmund e Heidenheim in campionato, prima di arrivare all'importante sfida con l'Arsenal ai quarti di Champions League del 9 aprile. Sfida che per Kane risulterà particolarmente speciale, in quanto per molti anni è stato abituato a giocarla con la maglia degli Spurs, nel North London Derby. L'augurio del Bayern è che l'infortunio possa dimostrarsi di poco conto, in modo da poterlo ritrovare al più presto.