Bayern Monaco su Zidane: l'idea e un'alternativa dal passato

Zinedine Zidane è un profilo da Bayern Monaco (che, dalla prossima stagione, si troverà senza tecnico visto l'annuncio dell'addio da parte di Thomas Tuchel, a partire dal prossimo 1° luglio) secondo quanto riporta Sport 1, la cui fonte è una persona molto vicina all’allenatore francese, la possibilità che il tecnico si unisca ai bavaresi è molto concreta. Fermo dal 2021, dopo aver chiuso la seconda esperienza al Real Madrid, Zidane considera i bavaresi un’ottima pista per ripartire alla grande nel calcio europeo. Zidane prenderebbe in considerazione solo tre ipotesi fuori dal Real Madrid: il citato Bayern, per l'appunto, la nazionale francese dove sembrava destinato dopo Qatar 2022 e la Juventus.