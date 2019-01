Callum Hudson-Odoi cerca maggiore spazio e può salutare il Chelsea già in questa finestra di mercato. Anche la Juventus aveva messo gli occhi su questo esterno d'attacco classe 2000, ma il Bayern Monaco è nettamente in pole. Come conferma il Sun, il giocatore ha già dato un “sì” di massima ai bavaresi, che lo considerano l’erede ideale di Arjen Robben.