Bayern Monaco, Thomas Muller ha già salutato ma diventa indispensabile verso l'Inter

Getty Images

Nonostante abbia annunciato proprio nella giornata odierna la separazione dal Bayern Monaco a fine stagione, dopo 25 anni di permanenza al club bavarese,in vista della doppia sfida valida per i quarti di finale di UEFA Champions League contro l'Inter. Il classe 1989, Campione del Mondo nel 2014 in Brasile, nella mattinata di sabato 5 aprile ha infatti reso pubblica - tramite un post sul proprio profilo Instagram - la notizia della fine della sua avventura in Baviera, che terminerà dopo il Mondale per Club.- Oltre ai numerosi infortuni in cui è incappato il reparto arretrato dei bavaresi () e ai ko più recenti di, negli ultimi giorni sono arrivate notizie non rassicuranti anche in altri reparti, soprattutto dopo l'ultima giornata di campionato in casa del Augsburg:infatti salterà entrambe le sfide contro i meneghini dopo lo strappo al tendine del ginocchio sinistro riportato proprio contro la formazione di Jess Thorup eè in dubbio per il primo incrocio contro i nerazzurri, quello in programma all'Allianz Arena nella serata di martedì 8 aprile, dopo una botta presa alla caviglia.

, subentrato proprio al posto dell'infortunato Musiala contro l'Augsburg, diventa quindi fondamentale per Kompany verso l'Inter,Muller potrebbe prendere il posto di Musiala ma se, come detto, dovesse mancare il numero 9 potrebbe essere anche avanzato ed essere utilizzato come riferimento offensivo.le altre opzioni per colmare le lacune offensive lasciate in vista della sfida contro i meneghini.