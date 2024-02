Bayern Monaco, tre nomi per la panchina per il dopo Tuchel

Il Bayern Monaco guarda al futuro della propria panchina con apprensione perché l'ennesimo risultato negativo di Thomas Tuchel, già subentrato a Julian Nagelsmann, potrebbe portare all'esonero. Sono tanti i nomi che in queste ore, già dopo il ko con la Lazio in Champions, si stanno rincorrendo sulla stampa tedesca e sono tre in particolare le strade che si potrebbero percorrere.



Secondo Kicker la prima porta a Hansi Flick, grande ex e pronto subito con cui si dovrà però parlare di durata contrattuale. Poi piace da sempre Jurgen Klopp il quale a fine stagione lascerà il Liverpool e servirà prima un traghettatore. Infine occhio a José Mourinho, esonerato a sua volta dalla Roma e che, secondo la Bild, sta imparando il tedesco ma anche lui in vista della prossima annata.